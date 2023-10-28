В "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили информацию о сделке с правительством Казахстана

В "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили подписание соглашения о сделке с правительством Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"АрселорМиттал" может подтвердить, как ранее сегодня сообщило правительство Казахстана, что обе стороны обсуждали будущее "АрселорМиттал Темиртау" и недавно подписали предварительное соглашение, в результате которой право собственности перейдет к Республике Казахстан.

"АрселорМиттал" обязуется завершить эту сделку как можно скорее, чтобы максимально свести к минимуму сбои. Обе стороны очень сосредоточены на результате, который отвечает интересам людей, работающих на сталелитейном заводе, угольных шахтах и других сообществ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Напомним, сегодня президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Также Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Позже в пресс-службе правительства сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

По данным с официального сайта компании, Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.