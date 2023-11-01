Переименование АМТ в "Kemel Temirtau" опровергли в Казахстане

Сообщение о том, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название на "Kemel Temirtau" стали рассылать друг другу казахстанцы в мессенджерах. Однако эта информация является фейковой.

Сообщение в рассылке было замаскировано под пост портала NUR.KZ в Instagram, пишет StopFake.

Авторы фейковой публикации, как отметили фактчекеры, ссылались на то, что новое название огласил глава Минпрома. О то, что новым названием АМТ будет "Kemel Temirtau" не упоминается ни в официальных источниках, ни в СМИ.

В настоящей же публикации на официальной странице NUR.KZ в Instagram говорится о планах по смене названия и отмечается, что новое пока не придумано.

Напомним, накануне глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что после перехода "АрселорМиттал Темиртау" в собственность РК использовать его прежнее название будет нельзя.

Вчера он также добавил, что правительство Казахстана давно начало переговоры с АМТ о передаче предприятия - до ЧП на шахте в Карагандинской области.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Ранее в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.