От 300 тысяч до 1,6 млн тенге: Дуйсенова назвала зарплаты погибших шахтеров в Караганде

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на брифинге в кабмине назвала зарплаты погибших при ЧП на шахте имени Костенко горняков, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова сегодня ответила на вопрос, сколько зарабатывали горняки, погибшие при ЧП на шахте имени Костенко в Караганде. Приводя данные, она отметила, что они получены по Цифровой карте семьи.

"От 300 тысяч до 1,6 млн тенге, так как среди них были молодые работники – те, кто только устроился туда. Поэтому такая разница в оплате труда. В зависимости от квалификации и функционала, который они выполняли", – сообщила она.

По ее словам, вопрос повышения окладов шахтеров рассматривается ежегодно. Также в их коллективном договоре предусмотрены соответствующие доплаты по выполнению их объемов работ.

"В прежние годы на уровне инфляции, потом рассматривали с точки зрения объемов производства", – пояснила зампремьер-министра.

Напомним, что во время сегодняшнего брифинга Дуйсенова также ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг АМТ.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Сегодня глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил о том, что найдены останки 46-го погибшего на шахте имени Костенко.

Также о трагедии высказался премьер-министр Алихан Смаилов – по его словам, к ЧП привела самоустраненность руководства АМТ.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.

Добавим также, что глава МЧС Шарипханов сегодня рассказал, что список всех погибших при ЧП могут огласить через несколько дней.