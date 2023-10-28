Глава Минпрома рассказал о деталях сделки между Казахстаном и "АрселорМиттал Темиртау"

Глава Министерства промышленности Канат Шарлапаев рассказал о деталях сделки между правительством Казахстана и "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ.

Канат Шарлапаев заявил, что в соответствии с поручением главы государства в настоящее время ведется работа по окончательному юридическому оформлению перехода права собственности на АО "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.

"По поручению главы государства проводились переговоры по выходу текущих акционеров АО "АрселорМиттал Темиртау" из состава акционеров. По итогам этих переговоров в конце октября были достигнуты договоренности об условиях перехода права собственности на это предприятие в пользу Республики Казахстан, эта информация была также подтверждена релизом, который выпустили текущие акционеры "АрселорМиттал Темиртау". В данный момент ведется работа по окончательному юридическому оформлению этой сделки, что в ближайшее время этот процесс будет завершен", — заявил министр промышленности Канат Шарлапаев.

Напомним, после ЧП на шахте имени Костенко, которое произошло сегодня ночью, президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в пресс-службе правительства сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

В "АрселорМиттал Темиртау" в свою очередь подтвердили подписание соглашения о сделке с правительством Казахстана.

Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Также сегодня во время встречи с семьями погибших Токаев заявил, что компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Также президент поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Между тем, по последним данным, обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются.