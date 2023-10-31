Могут ли инвестора "АрселорМиталл Темиртау" привлечь за трагедию на шахте по казахстанским законам

Вице-министр юстиции в кулуарах мажилиса разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству, пишет корреспондент NUR.KZ.

"По этому факту известно, что ведутся работы со стороны лиц, которые отвечают у нас за соблюдение правил промбезопасности, технической безопасности, следственных органов.

Если в действиях, которые допустили трагедию, имеются составы правонарушений, то в зависимости от результатов уже можно будет точно говорить. Естественно, ответственность есть. Но какого характера она будет, это установится по итогам завершения расследования", – сообщила сегодня вице-министр юстиции Алма Муканова.

Муканова добавила, что уголовный кодекс в Казахстане не разделяет – совершено преступление казахстанцем или иностранцем.

"Утрированный пример: если иностранец на территории РК нанесет вред жизни и здоровью другого человека, то он будет нести ответственность согласно нормам УК РК", – пояснила спикер.

Напомним, сегодня вопрос ответственности руководства "АрселорМиталл Темиртау" уже поднимался на брифинге в кабмине – министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что компания уже понесла экономическую ответственность, потеряв 1 млрд долларов.

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании кабмина заявил, что к трагедии на шахте в Карагандинской области привела самоустраненность руководства АМТ.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Сегодня глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил о том, что найдены останки 46-го погибшего на шахте имени Костенко. Еще он рассказал, что список всех жертв могут огласить через несколько дней.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.