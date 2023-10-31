Трагедия на шахте в Караганде: спасатели нашли останки, предположительно, последнего погибшего

Глава МЧС сегодня на заседании правительства сообщил о том, что нашли останки, предположительно, 46-го погибшего на шахте имени Костенко, передает корреспондент NUR.KZ.

Сырым Шарипханов сообщил, что в момент аварии на смене находились 252 шахтера.

"5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 - поднялись самостоятельно. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны - 6", - заявил министр.

По его словам, для их идентификации проводятся необходимые экспертизы.

"Потребуется ДНК-анализ. Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов", - резюмировал глава МЧС.

ЧП на шахте имени Костенко

28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Между тем двух горняков, пострадавших при взрыве на шахте в Карагандинской области, готовили к выписке из больницы.

Также в документальном фильме "Очаг смерти" озвучили основные причины аварий на объектах компании "АрселорМиттал Темиртау". За последние 15 лет там погибло свыше 100 шахтеров.

Вчера сообщалось, что похороны погибших шахтеров будут проходить три дня в Карагандинской области – 30, 31 октября и 1 ноября.