"АрселорМиталл Темиртау" сменит название в Казахстане, заявил глава Минпрома

На брифинге в правительства Канат Шарлапаев заявил, что после перехода "АрселорМиталл Темиртау" в собственность РК использовать его прежнее название будет нельзя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы ведем детальную юридическую работу, чтобы обезопасить Казахстан от разбирательств после выхода этого инвестора из состава акционеров "АрселорМиталл Темиртау".

В связи с выходом "АрселорМиталл" из состава акционеров казахстанского предприятия мы не сможем иметь право использовать название "Арселор", - заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Он добавил, что новое название для предприятия пока не придумано.

Шарлапаев сообщил, что правительство Казахстана давно начало переговоры с АМТ о передаче предприятия – до ЧП на шахте в Карагандинской области.

"Мы подписали предварительные документы с "Арселор" 22 октября в воскресенье. "Арселор" подтвердил информацию со своей стороны, что подписание произошло до трагического инцидента на шахте. Поэтому говорить о том, что это (сделка – прим.авт.) произошло быстро, будет неправильно. Этому предшествовала достаточно длительная работа, которую вело правительство с "Арселор", - заявил министр.

Он добавил, что секрета из смены инвестора в АМТ правительство делать не планировало - сообщить об этом собирались после завершения сделки с "АрселорМиталл Темиртау". Однако произошло "трагическое совпадение" с гибелью шахтеров на шахте в Карагандинской области, после чего объявить о переходе предприятия решили раньше.

Отметим, что компания "АрселорМиттал", согласно данным из открытых источников, это вторая по размерам металлургическая компания в мире, на конец 2021 года контролировавшая 4% мирового рынка стали и зарегистрированная в Люксембурге.

Ее основателем является Лакшми Миттал. В Казахстане компании принадлежал "АрселорМиттал Темиртау".

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

В связи с этим в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично прибыл на место ЧП в Карагандинскую область. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.