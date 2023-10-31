Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"АрселорМиталл Темиртау" сменит название в Казахстане, заявил глава Минпрома

Опубликовано:

АМТ здание
АМТ здание. Фото: arcelormittal.kz

На брифинге в правительства Канат Шарлапаев заявил, что после перехода "АрселорМиталл Темиртау" в собственность РК использовать его прежнее название будет нельзя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы ведем детальную юридическую работу, чтобы обезопасить Казахстан от разбирательств после выхода этого инвестора из состава акционеров "АрселорМиталл Темиртау".

В связи с выходом "АрселорМиталл" из состава акционеров казахстанского предприятия мы не сможем иметь право использовать название "Арселор", - заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Он добавил, что новое название для предприятия пока не придумано.

Шарлапаев сообщил, что правительство Казахстана давно начало переговоры с АМТ о передаче предприятия – до ЧП на шахте в Карагандинской области.

"Мы подписали предварительные документы с "Арселор" 22 октября в воскресенье. "Арселор" подтвердил информацию со своей стороны, что подписание произошло до трагического инцидента на шахте. Поэтому говорить о том, что это (сделка – прим.авт.) произошло быстро, будет неправильно. Этому предшествовала достаточно длительная работа, которую вело правительство с "Арселор", - заявил министр.

Он добавил, что секрета из смены инвестора в АМТ правительство делать не планировало - сообщить об этом собирались после завершения сделки с "АрселорМиталл Темиртау". Однако произошло "трагическое совпадение" с гибелью шахтеров на шахте в Карагандинской области, после чего объявить о переходе предприятия решили раньше.

Отметим, что компания "АрселорМиттал", согласно данным из открытых источников, это вторая по размерам металлургическая компания в мире, на конец 2021 года контролировавшая 4% мирового рынка стали и зарегистрированная в Люксембурге.

Ее основателем является Лакшми Миттал. В Казахстане компании принадлежал "АрселорМиттал Темиртау".

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

В связи с этим в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично прибыл на место ЧП в Карагандинскую область. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043337-arsellormitall-temirtau-smenit-nazvanie-v-kazahstane-zayavil-glava-minproma/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.