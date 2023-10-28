"АрселорМиттал Темиртау" передаст права собственности на предприятие Казахстану

Правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

По поручению главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий несчастного случая на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщается в Телеграм-канале правительства.

В ее состав вошли первый вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел – Ержан Саденов, здравоохранения – Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков "Қорғау" и так далее.

"Будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Также сообщаем, что правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек, потом сообщалось, что погибли 11. Позднее стало известно о гибели еще 5 человек. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

После ЧП сегодня утром министр Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте. Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Между тем по факту ЧП Генпрокуратура уже начала расследование.