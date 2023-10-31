Как идет расследование ЧП на шахте в Караганде, рассказали в Генпрокуратуре
Опубликовано:
В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования ЧП на шахте в Караганде, которое унесло жизни почти 50 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что межведомственная следственно-оперативная группа продолжает расследование событий, произошедших на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау".
Координацию на месте осуществляет первый заместитель генерального прокурора.
"В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси, со спуском в шахту осуществлен первичный осмотр места происшествия.
Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники угольного департамента "АМТ", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ГП.
При этом назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие.
Еще представители Генпрокуратуры привлекли специалистов госаудита и других экспертов, чтобы они проверили соответствие материального обеспечения по охране труда горняков.
"Изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте. Проводятся иные мероприятия", – отметили правоохранители.
Подчеркивается, что действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.
При этом, по данным ведомства, следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут произведены с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур.
"Следствие продолжается. Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – добавили в Генпрокуратуре.
ЧП на шахте имени Костенко
Напомним, в ночь на 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", прогремел взрыв. Ему, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.
В результате ЧП погибли 46 человек.
Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).
В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.
После ЧП на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
Другие происшествия на предприятиях АМТ
Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.
В конце сентября министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге по итогам расследования ЧП на шахте "Казахстанская" заявил, что была определена 100-процентная вина работодателя.
Кроме того, в ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.
7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области – из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043380-v-genprokurature-rasskazali-o-rassledovanii-chp-na-shahte-v-karagande/