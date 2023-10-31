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Как идет расследование ЧП на шахте в Караганде, рассказали в Генпрокуратуре

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Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования ЧП на шахте в Караганде, которое унесло жизни почти 50 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что межведомственная следственно-оперативная группа продолжает расследование событий, произошедших на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау".

Координацию на месте осуществляет первый заместитель генерального прокурора.

"В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси, со спуском в шахту осуществлен первичный осмотр места происшествия.

Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники угольного департамента "АМТ", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ГП.

При этом назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие.

Еще представители Генпрокуратуры привлекли специалистов госаудита и других экспертов, чтобы они проверили соответствие материального обеспечения по охране труда горняков.

"Изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте. Проводятся иные мероприятия", – отметили правоохранители.

Подчеркивается, что действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

При этом, по данным ведомства, следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут произведены с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур.

"Следствие продолжается. Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – добавили в Генпрокуратуре.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, в ночь на 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", прогремел взрыв. Ему, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

В результате ЧП погибли 46 человек.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

После субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В конце сентября министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге по итогам расследования ЧП на шахте "Казахстанская" заявил, что была определена 100-процентная вина работодателя.

Кроме того, в ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043380-v-genprokurature-rasskazali-o-rassledovanii-chp-na-shahte-v-karagande/

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