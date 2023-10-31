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Казахстан не будет тратить бюджетные деньги на АМТ, заявил Минпром

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Купюры лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минпромышленности Канат Шарлапаев сегодня на брифинге в правительстве рассказал, во сколько обойдется приватизация АМТ Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

"По логике, приватизация – это переход от государственной в частную собственность. В данном случае мы говорим о переходе. Когда мы говорим о переходе – это делается на договорных основах с текущим акционером.

Так как мы не хотим перебоев в работе предприятия, потери рабочих мест, разбирательств в дальнейшем, если это процесс будет не добровольным – наша задача провести этот процесс в юридической плоскости, в рамках государственного и международного законодательства", – сказал Канат Шарлапаев.

По его словам, акционер АМТ – это публичная компания, это второй в мире производитель металла и стали.

"Здесь мы ведем диалог в первую очередь с юрлицом, которой является публичная компания. Мы не можем до подписания юридически обязывающей документацией какие-либо условия сделки (раскрывать – прим. ред.), потому что это публичная компания. (....) Мы не планируем использовать бюджетные средства при приобретении этого актива", – заверил спикер.

ЧП на шахте имени Костенко

28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Между тем двух горняков, пострадавших при взрыве на шахте в Карагандинской области, готовили к выписке из больницы.

Вчера сообщалось, что похороны погибших шахтеров будут проходить три дня в Карагандинской области - 30, 31 октября и 1 ноября.

Сегодня глава МЧС сообщил о том, что найдены останки, предположительно, 46-го погибшего на шахте имени Костенко.

"5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 поднялся самостоятельно. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны – 6", – заявил министр.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

В правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с семьями погибших заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину.

В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Сегодня глава министерства промышленности и строительства рассказал, кто придет на место инвестора в "АрселорМиттал" вместо бизнесмена Лакшми Миталла.

Также Канат Шарлапаев заявил, что после перехода "АрселорМиталл Темиртау" в собственность РК использовать его прежнее название будет нельзя. Кроме того, он рассказал, есть ли вероятность, что новым владельцем АМТ станет экс-премьер Серик Ахметов.

Между тем Алихан Смаилов высказался об ответственности руководства АМТ за ЧП на шахте. По его словам, их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043342-kazahstan-ne-budet-tratit-byudzhetnye-dengi-na-arsellormitall-temirtau-zayavil-sharlapaev/

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