Токаев поручил Вадиму Басину возглавить "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших горняков поручил Вадиму Басину возглавить "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с Правительством и предприятием. Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал" , был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", – цитирует Касым-Жомарта Токаева официальный сайт Акорды.

По данным официального сайта акимата региона, Вадим Басин родился в 1962 году. У него два высших образования: в 1985 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "электрификация и автоматизация горных работ", в 1990-м - Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности "промышленная электроника".

Трудовую деятельность начал в 1986 году. Работал на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию.

В 2003 году стал главным энергетиком АО "Испат-Кармет".

С 2011 года занимал должность директора по ремонтам дирекции управления АО "АрселорМиттал Темиртау".

В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", затем - директором по производству дирекции управления этой же компании.

С 2017 года работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау".

В 2021 году был назначен на должность замакима Карагандинской области.