Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мог ли Бишимбаев сбить ребенка и уйти от ответственности: о ходе проверки рассказали в МВД

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Замглавы МВД сегодня в кулуарах мажилиса ответил на вопрос про заявление о том, что Куандык Бишимбаев якобы сбил ребенка, но ушел от ответственности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Про задавил ребенка - пока однозначно не хотел бы говорить. Но не подтверждается информация. Мы общались с родственниками убитой, с братом в частности (Айтым Амангельди – прим. ред.), мы узнали, откуда источник информации, откуда это было, проверили, но там речь идет о другом случае, пока не подтверждается, но мы еще посмотрим", - заявил Игорь Лепеха.

Он также сообщил, что пока в отношении полицейского, который в момент этапирования Куандыка Бишимбаева в участок, говорил: "Сама, наверное, назила" о Салтанат Нукеновой проверки еще не проводилось.

"Там все записи видеорегистраторов изъяты и они сейчас находятся в судебном заседании , поэтому пока их нам не вернут, мы не сможем разобраться. Я этот вопрос помню, поручение соответствующее давал", - заверил вице-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086361-mog-li-bishimbaev-sbit-rebenka-i-uyti-ot-otvetstvennosti-o-hode-proverki-rasskazali-v-mvd/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.