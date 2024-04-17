Мог ли Бишимбаев сбить ребенка и уйти от ответственности: о ходе проверки рассказали в МВД

Замглавы МВД сегодня в кулуарах мажилиса ответил на вопрос про заявление о том, что Куандык Бишимбаев якобы сбил ребенка, но ушел от ответственности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Про задавил ребенка - пока однозначно не хотел бы говорить. Но не подтверждается информация. Мы общались с родственниками убитой, с братом в частности (Айтым Амангельди – прим. ред.), мы узнали, откуда источник информации, откуда это было, проверили, но там речь идет о другом случае, пока не подтверждается, но мы еще посмотрим", - заявил Игорь Лепеха.

Он также сообщил, что пока в отношении полицейского, который в момент этапирования Куандыка Бишимбаева в участок, говорил: "Сама, наверное, назила" о Салтанат Нукеновой проверки еще не проводилось.

"Там все записи видеорегистраторов изъяты и они сейчас находятся в судебном заседании , поэтому пока их нам не вернут, мы не сможем разобраться. Я этот вопрос помню, поручение соответствующее давал", - заверил вице-министр.