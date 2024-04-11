"Сбил ребенка": заявление матери Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве могут проверить в МВД

Вице-министр внутренних дел в кулуарах сената прокомментировал заявление мамы Салтанат Нукеновой, что Куандык Бишимбаев якобы совершил наезд на ребенка, но избежал ответственности, передает NUR.KZ.

Игорь Лепеха признался, что не знает, кто и что говорит на суде.

"Не знаю, по крайней мере, по всем фактам МВД проверку проводило. И если не проводило, то проведет, наверняка. Я сейчас поручу начальнику следственного департамента: если этот факт был, значит, мы посмотрим. Проверка, наверняка, проводилась, если нет, то поручу, чтобы они посмотрели", — сказал он.

При этом вице-министр сообщил, что дело уже в суде и суд может дополнительное определение дать МВД по этому поводу.

"Если в ходе судебного заседания новые обстоятельства возникают, они нам дают поручения — расследовать, доследовать, допроверить. Можете не сомневаться: все, что там выкрикивается, все протоколируется и от суда не уйдет", — указал он.

Напомним, 1 апреля на судебном процессе по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева мать Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому после того, как тот заявил, что не признает себя виновным в умышленном и осознанном убийстве Салтанат.

"Как не с особой жестокостью? Я свою дочь не видела, похоронила, но лицо ее я не видела: с такой жестокостью ты ее бил. Как ты можешь такое говорить? Мне не показали ее. Ты убивал ее 8 часов", — прокричала мать погибшей.

Сегодня в Астане продолжается судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых также его брат – Бахытжан Байжанов.

Показания дает Бахытжан Байжанов – брат Бишимбаева. Он рассказал, что происходило в день смерти Нукеновой в столичном ресторане, попросив прощения у всех.

Также родственник Бишимбаева рассказал, почему не реагировал на синяки Салтанат, по его словам, он привык к скандалам брата с супругой, но не вмешивался. Еще Байжанов поведал в суде, что было, когда в тот день Бишимбаев сообщил ему, что у Нукеновой нет пульса.

Кроме того, сегодня один из адвокатов Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов попросил отвод судье Айжан Кульбаевой. Причина – разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако защитнику экс-министра отказали.

Бишимбаев также объяснял, почему отказывался давать показания во время следствия.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" — по некоторым данным, брата обвиняемого, — в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Бишимбаев свою вину не признает.