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"Сама, наверное, нозила": слова полицейского о Салтанат Нукеновой проверят в МВД

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Замглавы МВД сегодня в кулуарах сената ответил на вопрос о словах, предположительно, одного из полицейских о том, что Салтанат Нукенова могла спровоцировать Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сказал, что с точки зрения руководства МВД есть непримиримая позиция в отношении бытового насилия и идет борьба с нерадивыми сотрудниками.

"По каждому бытовому убийству мы проводим служебное расследование, где даем оценку роли участковых инспекторов и всех сотрудников, и в случае, если она есть, мы наказываем. У нас есть случаи, когда мы освобождали наших участковых от занимаемой должности. Поэтому наша позиция жесткая и бескомпромиссная", – заявил он.

Однако журналисты поинтересовались, можно ли проверить и выяснить, кто из полицейских сказал слова: "Сама, наверное, нозила" в адрес погибшей Салтанат Нукеновой.

"Достаточно много серьезных вопросов. Ну вот кто-то кому-то чего-то где-то сказал, мы даже не знаем, кто, и полицейский ли это, ну о чем мы вообще здесь говорим? Хорошо, давайте официальный запрос, я поручу соответствующей службе, мы проверку проведем и определимся, и посмотрим его роль, и посмотрим, подлежит ли он ответственности", – подчеркнул Игорь Лепеха.

Проверка будет, по его словам, и в части, когда полицейские сняли наручники Бишимбаеву, дали ему воду и закурить.

"Закурить они ему не должны были давать, а наручники могут снять. Есть требование при конвоировании: условно, при перемещении до машины он должен быть в наручниках, а когда  заходит в автозак – мы можем снять наручники с него, чтобы завтра нас не обвиняли в пытках.

Курить и все остальное – надо смотреть и изучать, у нас есть соответствующее подразделение, которое дает оценку всем нашим действиям. (…) Факты дайте, запрос, мы изучим, посмотрим и привлечем к ответственности, если такое. (...)

Есть у них руководитель, я сейчас приеду и ему скажу об этих вопросах, они изучат. Скажу, чтобы они проконтролировали", – добавил замглавы МВД.

Напомним, сейчас в Астане проходит открытое судебное заседание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Слушание транслируется онлайн.

Ранее в суде были показаны кадры задержания Бишимбаева и последующего допроса подсудимого.

Также отметим, что сегодня в сенате приняли проект закона, согласно которому бытовое насилие переводят в категорию уголовных преступлений. Закон направили на подпись Касым-Жомарту Токаеву.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Суд по делу Бишимбаева

На прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой – убитая писала о своем видении счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев давал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучивал свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявлял, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой просили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Однако во время заседания гособвинение показало другие кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Также были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082992-sama-navernoe-nozila-slova-politseyskogo-v-adres-saltanat-nukenovoy-proveryat-v-mvd/

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