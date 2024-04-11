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Бишимбаев рассказал Байжанову, из-за чего ссорился с Салтанат

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Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов в зале суда рассказал о диалоге между ним и подсудимым Бишимбаевым. В нем они обсуждали причины ссор Бишимбаева и Салтанат, передает корреспондент NUR.KZ.

Байжанов во время допроса в зале суда рассказал, что Бишимбаев обсуждал с ним свои отношения с Салтанат.

"Я спросил: "Почему много ссоритесь?". Он сказал, что до женитьбы у Салтанат были отношения с человеком, и это все время не выходит у него из головы… Сказал, что это не выходит у него из сердца и они сильно ругаются", - рассказал Байжанов.

По словам Байжанова, Башимбаев сказал, что все ссоры происходят из-за предыдущих отношений Салтанат.

Отметим, ранее в своих показаниях Бишимбаев уже рассказывал о прошлых отношениях Салтанат.

"Она задумалась и сказала, что давно хотела сказать, что у меня в кабинете есть фото человека, с которым она несколько лет имела любовные отношения. Это причина нашей ссоры", - рассказал тогда Бишимбаев.

Отметим, ранее брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – он попросил прощения у всех.

Также в ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев – ясновидящей. Также директор "Гастроцентра" рассказал, почему предложил вызвать для Салтанат частную "скорую".

По словам Байжанова, Бишимбаев после смерти Салтанат пытался убить себя и говорил: "Как я посмотрю детям в глаза, я же убил человека".

Помимо этого, Байжанов заподозрил своего бывшего защитника в связи с адвокатами Бишимбаева, а также заявил о давлении со стороны Бишимбаева.

Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083253-bishimbaev-rasskazal-bayzhanovu-iz-za-chego-ssorilsya-s-saltanat/

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