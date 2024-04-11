"Я верил, что человек такого масштаба контролирует ситуацию": Байжанов — о событиях дня смерти Салтанат

Двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов рассказал, почему в день смерти Салтанат Нукеновой выполнял поручения Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Удаление видеозаписей стало причиной того, что меня обвинили в укрывательстве преступления", - сказал Байжанов.

По его словам, Бишимбаев потребовал закрыть ресторан без объяснения причин. При этом Байжанов не вступал в споры и не задавал вопросы.

По словам Бахытжана Байжанова, до того как видеозаписи были удалены, он видел Салтанат два раза: когда Бишимбаев попросил его принести одеяло, а также, когда Бишимбаев сказал, что они поедут домой. В этот момент Байжанов помогал Салтанат подняться.

По его словам, в 13.30 от Бишимбаева пришло сообщение удалить записи с камер.

"Я не знал и не мог знать о смерти Салтанат, когда удаляли видео. В последний раз я видел ее живой, и не знаю, когда наступила смерть. Написано в заключении, что она умерла через 6-8 часов после нанесения травмы.

Если нанесли травму между 08.00 и 09.00, значит, она умерла после обеда, около 15.00-17.00. Получается, в 13.30 она была жива, в момент удаления записи. Даже если допустить, что она уже умерла, то я этого не знал и не мог знать, потому что, когда я ее в последний раз видел, она была жива", - сказал Байжанов.

По словам Байжанова, он выполнял поручения Бишимбаева, потому что считал, что тот держит все под контролем.

Он также сказал, что Бишимбаев был для него кем-то вроде старшего брата и был авторитетом.

"Я считал его умным человеком, достигшим высот. Он был министром. Да, характер у него был сложным, он был вспыльчивым, не оглядываться на чувства других. Он мог наорать на меня и на сотрудников.

Работать с ним было сложно. Рядом с ним всегда находишься в состоянии напряжения. Тем не менее, несмотря на это, я верил и думал, что человек такого уровня и масштаба контролирует ситуацию, и если возникнут проблемы со здоровьем Салтанат, обязательно предпримет меры", - сказал Байжанов.

По его словам, Бишимбаев вел себя спокойно и уверенно продолжал встречаться с людьми. Все это успокаивало Байжанова

"Когда Бишимбаев сказал мне, что Салтанат спит, а я услышал, как ясновидящая говорила, что Салтанат просто отдыхает, ее мозг устал, все это успокоило меня. Я был общем зале, так как Бишимбаев просил присматривать за Салтанат. Я два-три раза заглядывал в кабинку, Салтанат все еще лежала на диване. В то время я все еще думал, что она просто спит", - сказал Байжанов.

При этом по словам Байжанова, в какой-то момент он забеспокоился о состоянии Салтанат и решил самостоятельно обратиться к знакомому врачу, чтобы спросить, почему Салтанат спит так долго.

"Бишимбаев не знал, что я собираюсь сделать это, и не спрашивал, есть ли у меня знакомые врачи. Я решил позвонить сам, по своей инициативе. Позвонил со своего телефона, описал ситуацию, спросил, нормально ли, что она спит, и может ли приехать врач. Врач посоветовал вызвать "скорую" и предложил отправить частную "скорую" за 40 тысяч тенге", - сказал Байжанов.

По словам Байжанова, у него не было опыта в оказании первой помощи.

"Я несколько раз звонил врачу из клиники и говорил, что не могу найти пульс. Когда он сказал проверить пульс на шее, я впервые заметил рану на шее Салтанат. Я уже говорил, что до этого так близко не подходил к Салтанат", - сказал Байжанов.

При этом по словам Байжанова, его удивило, что Бишимбаев позвонил именно ясновидящей, а не в "скорую" помощь.

Сегодня в Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.

В начале заседания Куандык Бишимбаев объяснил, почему отказывался давать показания во время следствия. Он заявил, что "из-за ажиотажа вокруг этого дела" не мог подобрать квалифицированных защитников.

Адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов попросил дать отвод судье Кульбаевой. Трансляцию суда остановили. Однако после часового перерыва судебное заседание продолжилось под председательством Кульбаевой.

Также сегодня в суде впервые выступил второй подсудимый Бахытжан Байжанов. Он извинился перед родными Салтанат.

Вчера судья Айжан Кульбаева удалила СМИ из зала судебного заседания из-за того, что лица присяжных заседателей были рассекречены.

Суд продолжился допросом подруги Салтанат Нукеновой Аиды Ахмединой. Была зачитана переписка Ахмединой и Нукеновой, в которой убитая подробно рассказала об инциденте с видео.

Также качестве свидетеля в суде выступила Анара Тасова, которая работала ассистентом Салтанат Нукеновой, когда та занималась астрологией. Девушка рассказала, что во время одной из встреч с Нукеновой заметила на шее погибшей следы удушья.

Она также озвучила размер заработка Салтанат Нукеновой до ее знакомства с Бишимбаевым.

Кроме того, адвокаты Бишимбаева показали в суде видео с кадрами избиения Салтанат, которое смонтировали сами.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.