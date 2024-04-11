Байжанов заподозрил своего бывшего защитника в связи с адвокатами Бишимбаева

Бахытжан Байжанов, второй подсудимый по делу об убийстве Нукеновой, заявил в суде, что его предыдущий защитник мог быть связан с адвокатами Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ

Подсудимый ответил на вопрос о том, почему Байжанов ранее не говорил плохо о Бишимбаеве,.

"В первый день я давал показания, и, честно говоря, я боялся. Во второй день показаний у меня уже был адвокат. И адвокат мне говорил - это не говори, это не говори.

В декабре я понял, что этот адвокат общался с адвокатами Бишимбаева. И я отказался от услуг этого адвоката. Но после всего я давал правдивые показания, даже если меня осудят", - сообщил Байжанов.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также сегодня выступил в суде Байжанов, он рассказал, что происходило в день смерти Салтанат и отметил, что не мог вмешиваться в их ссоры с Бишимбаевым из-за менталитета.

Он рассказал, что звонил знакомому врачу и в "скорую", тогда как сам Бишимбаев звонил ясновидящей. Байжанов также рассказал, что говорил Бишимбаев после смерти Нукеновой, он паниковал и переживал, как будет "смотреть в глаза детям".