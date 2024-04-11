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"Как я посмотрю детям в глаза, я же убил человека": что говорил Бишимбаев после смерти Салтанат

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Бақытжан Байжанов сот отырысында
Бақытжан Байжанов сот отырысында. Фото: t.me/Jogargy_sot

На судебном заседании по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжается допрос директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова. Он отвечает на вопросы сторон, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат спросил Бахытжана Байжанова, о чем они говорили с Бишимбаевым после смерти Салтанат. Подсудимый ответил, что по приезде "скорой", Бишимбаев пытался убить себя. Поэтому Байжанов, позвав на помощь бармена, держал его. Бишимбаев же в это время просил бармена отпустить его.

"Мы не говорили с Куандыком, он паниковал, говорил: "Аблай (бармен – прим. авт.), пусть он меня отпустит, как я посмотрю детям в глаза, я же убил человека", - рассказал Байжанов.

Отметим, ранее брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – он попросил прощения у всех.

Также в ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев – ясновидящей.

Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083121-kak-ya-posmotryu-detyam-v-glaza-ya-zhe-ubil-cheloveka-chto-govoril-bishimbaev-posle-smerti-saltanat/

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