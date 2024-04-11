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Байжанов заявил, что видел побои у Салтанат неоднократно

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Байжанов пен Бишімбаев
Байжанов пен Бишімбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов заявил, что побои у Салтанат были и до дня смерти. Подсудимый сказал, что неоднократно видел на девушке синяки и кровь, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат потерпевшей стороны спросила у Байжанова о том, не обеспокоился ли он, когда увидел кровь в день смерти Салтанат.

"Я в одном месте видел кровь, но в течение года я такие случаи видел 5-6 раз. У меня на телефоне есть фото", – сообщил Байжанов.

Тогда адвокат уточнила, из-за чего возникли у Салтанат прежние телесные повреждения с кровью. Байжанов сказал, что не знает.

"Вы видели когда-либо, что Салтанат была избита сильно до крови, и вам известно, чтобы это Бишимбаев наносил?" – спросила адвокат.

"В октябре 20-21-22 числах я видел на левом глазу у нее сильно опухший синяк", – ответил Байжанов.

Также Байжанов, отвечая на вопросы адвокатов потерпевшей стороны, сообщил, что Салтанат и Бишимбаев ранее уже оставались ночевать в заведении. Это было в октябре, тогда Салтанат также была избита, сообщил подсудимый. Однако в тот раз Бишимбаев не просил удалять запись с камер видеонаблюдения.

Отметим, ранее брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – он попросил прощения у всех.

Также в ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев – ясновидящей.

Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083151-byla-izbita-do-krovi-bayzhanov-zayavil-chto-videl-poboi-u-saltanat-neodnokratno/

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