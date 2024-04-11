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Байжанов рассказал, почему предложил вызвать для Салтанат частную "скорую"

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Второй подсудимый по делу Бишимбаева Бахытжан Байжанов рассказал на суде, почему предложил вызвать для Салтанат частную "скорую", передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор задал вопрос обвиняемому, рассказал ли Байжанов Бишимбаеву о том, что звонил своему знакомому врачу.

"Я сказал Бишимбаеву, что поговорил с врачом. Я подумал, что Бишимбаев боится, если приедет государственная скорая помощь, и сказал, что есть частная скорая помощь за 40 тысяч тенге", - рассказал Байжанов.

Он ответил утвердительно на уточнение, ждал ли он одобрения от Бишимбаева для вызова скорой помощи.

"После того, как я отнес телефон, он сказал, что она не просыпается. Тогда я предложил вызвать "скорую", - добавил Байжанов.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также сегодня выступил в суде Байжанов, он рассказал, что происходило в день смерти Салтанат и отметил, что не мог вмешиваться в их ссоры с Бишимбаевым из-за менталитета.

Он рассказал, что звонил знакомому врачу и в "скорую", тогда как сам Бишимбаев звонил ясновидящей. Байжанов также рассказал, что говорил Бишимбаев после смерти Нукеновой, он паниковал и переживал, как будет "смотреть в глаза детям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083208-bayzhanov-rasskazal-pochemu-predlozhil-vyzvat-dlya-saltanat-chastnuyu-skoruyu/

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