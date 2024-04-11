Байжанов рассказал, почему предложил вызвать для Салтанат частную "скорую"

Второй подсудимый по делу Бишимбаева Бахытжан Байжанов рассказал на суде, почему предложил вызвать для Салтанат частную "скорую", передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор задал вопрос обвиняемому, рассказал ли Байжанов Бишимбаеву о том, что звонил своему знакомому врачу.

"Я сказал Бишимбаеву, что поговорил с врачом. Я подумал, что Бишимбаев боится, если приедет государственная скорая помощь, и сказал, что есть частная скорая помощь за 40 тысяч тенге", - рассказал Байжанов.

Он ответил утвердительно на уточнение, ждал ли он одобрения от Бишимбаева для вызова скорой помощи.

"После того, как я отнес телефон, он сказал, что она не просыпается. Тогда я предложил вызвать "скорую", - добавил Байжанов.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также сегодня выступил в суде Байжанов, он рассказал, что происходило в день смерти Салтанат и отметил, что не мог вмешиваться в их ссоры с Бишимбаевым из-за менталитета.

Он рассказал, что звонил знакомому врачу и в "скорую", тогда как сам Бишимбаев звонил ясновидящей. Байжанов также рассказал, что говорил Бишимбаев после смерти Нукеновой, он паниковал и переживал, как будет "смотреть в глаза детям".