"Сказал, что проклянет моих детей": Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева

Директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева. Об этом подсудимый рассказал, отвечая на вопросы своего адвоката, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в суде Байжанов заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

"Он мне указывал, чтобы я сказал, что мы вместе звонили в "скорую". Он сказал: "В противном случае я буду проклинать тебя и твоих детей, чтобы с тобой тоже такое случилось", - пояснил Байжанов.

Адвокат Байжанова сказал, что на его подопечного "всячески оказывали давление, не в моменте, а всячески". Далее Байжанов сообщил, что Бишимбаев просил его сказать о том, что они вместе звонили в "скорую", когда их доставили в суд. Помимо этого, подобные просьбы поступали от Бишимбаева и в СИЗО.

"В следственном изоляторе когда мы встречались периодически, он сказал сказать, что я приносил нашатырь и рядом с ним стоял", - рассказал Байжанов.

Отметим, ранее брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – он попросил прощения у всех.

Также в ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев – ясновидящей. А уже после смерти Нукеновой, по словам Байжанова, Бишимбаев сказал: "Как я посмотрю детям в глаза, я же убил человека".

Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.