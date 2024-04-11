"Сказал, что проклянет моих детей": Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева
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Директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева. Об этом подсудимый рассказал, отвечая на вопросы своего адвоката, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее в суде Байжанов заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.
"Он мне указывал, чтобы я сказал, что мы вместе звонили в "скорую". Он сказал: "В противном случае я буду проклинать тебя и твоих детей, чтобы с тобой тоже такое случилось", - пояснил Байжанов.
Адвокат Байжанова сказал, что на его подопечного "всячески оказывали давление, не в моменте, а всячески". Далее Байжанов сообщил, что Бишимбаев просил его сказать о том, что они вместе звонили в "скорую", когда их доставили в суд. Помимо этого, подобные просьбы поступали от Бишимбаева и в СИЗО.
"В следственном изоляторе когда мы встречались периодически, он сказал сказать, что я приносил нашатырь и рядом с ним стоял", - рассказал Байжанов.
Отметим, ранее брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – он попросил прощения у всех.
Также в ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.
Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.
После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев – ясновидящей. А уже после смерти Нукеновой, по словам Байжанова, Бишимбаев сказал: "Как я посмотрю детям в глаза, я же убил человека".
Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.
26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.
Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.
Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.
Подсудимый Бишимбаев не признал вину.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083130-skazal-chto-proklyanet-moih-detey-bayzhanov-zayavil-o-davlenii-so-storony-bishimbaeva/