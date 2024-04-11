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"Рядом стоял человек на 10 лет старше": Байжанов ответил, почему тоже поверил ясновидящей

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Зал суда
Зал суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Бахытжан Байжанов, второй подсудимый по делу Бишимбаева, ответил на вопрос, почему он тоже поверил ясновидящей, которой его начальник звонил в день гибели Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Выясняя факт того, что Байжанов звонил в "скорую", тогда как Бишимбаев звонил ясновидящей, судья спросила, обращается ли сам Байжанов к ясновидящей.

На это подсудимый ответил отрицательно.

"Почему поверили тогда словам ясновидящей?" - спросила она.

"Я не знаю, почему я поверил в тот день, может, потому что рядом стоял человек на 10 лет старше, который тоже ей поверил - может поэтому", - сообщил Байжанов.

"Вы говорили, что человек такого масштаба, как Бишимбаев, который был министром, знает, что делает. Вместо "скорой" он звонит ясновидящей в Шымкенте. Вас это насторожило как-то?" - спросила адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.

Однако судья этот вопрос сняла, сославшись на то, что потерпевшая сторона уже пыталась прояснить его.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также сегодня выступил в суде Байжанов, он рассказал, что происходило в день смерти Салтанат и отметил, что не мог вмешиваться в их ссоры с Бишимбаевым из-за менталитета.

Он рассказал, что звонил знакомому врачу и в "скорую", тогда как сам Бишимбаев звонил ясновидящей. Байжанов также рассказал, что говорил Бишимбаев после смерти Нукеновой, он паниковал и переживал, как будет "смотреть в глаза детям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083235-ryadom-stoyal-chelovek-na-10-let-starshe-bayzhanov-otvetil-pochemu-tozhe-poveril-yasnovidyaschey/

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