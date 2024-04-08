Алматинца оштрафовали за комментарий о суде над Бишимбаевым

Алматинца оштрафовали за пост в соцсетях, в котором он предположил, что Куандык Бишимбаев пользуется телефоном в суде, передает NUR.KZ cо ссылкой на ДП Астаны.

Ранее общественник Ислам Угушев на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором предположил, что Куандык Бишимбаев мог пользоваться телефоном во время суда.

"5 апреля я опубликовал видео, в котором предположил, что Куандык Бишимбаев пользуется телефоном во время самого громкого судебного заседания за всю историю страны.

За это предположение я получил штраф в размере 55 тысяч тенге", - заявил Угушев.

"Сотрудниками полиции установлен автор страницы в социальной сети, который в своей публикации сообщил, что в ходе судебного процесса подсудимый Бишимбаев К. пользовался сотовым телефоном. Он привлечен к ответственности за размещение ложной информации", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Астаны.

Сегодня в Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой.

Была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир".

Ранее во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.