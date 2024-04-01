"Он артист, конечно": семья Салтанат – об извинениях Бишимбаева (видео)

В Астане продолжается суд над Куандыком Бишимбаевым. Сегодня экс-министр публично извинился перед стороной потерпевших, однако родственники не верят в его раскаяние, передает телеканал "Астана".

Свою речь Бишимбаев, обвиняемый в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, начал с извинений. Экс-чиновник заявил, что по-прежнему не признает своей вины, но и не отрицает причастности к "этим обстоятельствам".

"Мне очень сложно говорить. Я не рассчитываю на прощение, но рассказать все – это мой человеческий долг. Тут присутствуют потерпевшие, родственники, родители.

Мне было сложно первое время осознать ее смерть. Я не рассчитываю на прощение, но это мой душевный посыл. Я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Говоря, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат", – отметил Бишимбаев.

Услышав это, мать погибшей Нукеновой не сдержала эмоций и обратилась к подсудимому.

"Как не с особой жестокостью? Я свою дочь не видела – похоронила, но лицо ее я не видела: с такой жестокостью ты ее бил. Как ты можешь такое говорить? Мне не показали ее. Ты убивал ее 8 часов", – прокричала мать погибшей.

В ответ на это Бишимбаев продолжил утверждать, что умысла убить у него не было.

"Вы можете меня ненавидеть, проклинать, но перед Всевышним и перед вами всеми я готов ответить. Я не признаюсь, у меня не было задумки, умысла убить. Я любил Салтанат. Я признаю, что причастен к ее смерти", – сказал Бишимбаев.

За этим последовал рассказ Бишимбаева о том, как он познакомился с Салтанат. Также прозвучали обвинения касательно якобы ее несдержанности и грубости, связи с известным в Казахстане бизнесменом и даже наличия психического расстройства.

Сторона потерпевших просила суд повлиять на тон повествования Бишимбаева. А также возразила по поводу выражения лица, с которым он выступал.

Корреспондентам телеканала "Астана" во время перерыва удалось побеседовать с дядей Салтанат – Кайратом Нукеновым. Он поделился своими впечатлениями от речи экс-министра.

"Это все – цинизм – с его извинениями. Ну, он артист, конечно. Он проходил определенное обучение за рубежом, у него есть навыки влиять на присяжных, на людей. Кто его не знает, может поверить… но мы-то его близко знаем, и знаем, что все, что он говорил, – это чистой воды обман. Смех у него был. У него супруга умерла пять месяцев назад. Если он так ее любил… а он смеется", – поделился дядя погибшей Кайрат Нукенов.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Сам Бишимбаев в итоге стал подозреваемым в убийстве.

Через несколько дней Бишимбаев был арестован. Под стражу также взяли директора "Гастроцентра", где скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Брат погибшей Нукеновой, Айтбек Амангельды, настоял на том, чтобы суд над Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

Бишимбаев в свою очередь просил, чтобы его судили присяжные. Просьбу удовлетворили – и для процесса в итоге было отобрано 12 присяжных.

Во время первого заседания гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что тот унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Обвинение настаивало на том, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении. А второй подсудимый, Бахытжан Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

На следующем судебном заседании выступил Айтбек Амангельды, который рассказал о том, как его сестра и Бишимбаев познакомились и что происходило в день убийства. По его словам, Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга. Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны. Другой свидетель отметил, что у Бишимбаева после убийства был в руках нож. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Сегодня с речью выступил сам обвиняемый. Помимо уже перечисленного, Бишимбаев рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. Также Бишимбаев рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат. Адвокаты подсудимого пытались приобщить к делу фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив. Эмоций во время процесса не смогла сдержать и гособвинитель, которой судья впоследствии сделала замечание.