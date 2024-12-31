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Мальдивы, Таиланд и Казахстан: где казахстанские звезды отдыхали в 2024 году

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Мадлен, Асель Сагатова, Ерке Есмахан
Мадлен, Асель Сагатова, Ерке Есмахан. Фото: Instagram

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает - по такому принципу жили казахстанские селебрити в уходящем году. NUR.KZ собрал самые яркие фотографии звезд с самых роскошных курортов мира.

Мадлен

Популярная инстадива в уходящем году, пожалуй, стала рекордсменкой по количеству посещенных курортов. Блогер побывала на Мальдивах, в Монте-Карло, Дубае - где-то даже по несколько раз за год.

Каждый выход на пляж становился событием в Сети - пользователи Казнета активно обсуждали подтянутую загорелую фигуру Мадлен, а публикации набирали сотни тысяч "лайков".

Асель Сагатова

Популярная актриса в этом году чаще выбирала отдых в не самых популярных местах. Иногда Сагатова брала с собой детей, но чаще путешествовала в одиночку или в компании друзей и знакомых.

В уходящем году Асель покорился Эверест, точнее, точка базового лагеря на высоте более пяти тысяч метров. В сентябре кинозвезда своими глазами увидела северное сияние, а зимой устроила экстремальные походы по Замбии.

Ерке Есмахан и RaiM

Рождение второго сына в конце 2023 года не помешало певице посетить несколько стран и курортов. В январе Ерке с семьей улетели отдыхать на Мальдивы - там они сняли виллу.

Два месяца спустя, оставив детей на бабушек и дедушек, Есмахан с супругом, певцом RaiM, отправились в Турцию, чтобы отпраздновать первую годовщину свадьбы. Пара регулярно делилась романтическими кадрами. В августе они снова вернулись туда, только уже всей семьей.

А летом RaiM и Ерке побывали в Париже. Артистка поила супруга чаем, делилась семейными традициями и публиковала атмосферные фото.

Асель Аскар

Блогер и актриса тоже была в числе тех, кто при наличии нескольких свободных дней в графике стремилась за границу. Особенно плодотворной для отдыха у Асель выдалась вторая половина года.

В сентябре звезда отправилась в Дубай. Она побывала на сафари и делилась яркими впечатлениями. А в ноябре Аскар улетела на экзотический остров Вьетнама, где гордо демонстрировала фигуру в бикини после потери лишнего веса.

Тауекел Мусилим

Год у казахстанского актера выдался богатым на путешествия. В июне они с супругой Махаббат Туктибаевой побывали в Турции - они делились теплыми видео. А после новостей о грядущем пополнении в семействе пара улетела в Лос-Анджелес. Там они, кстати, провели гендер-пати.

Месяц спустя Тауекел и Махаббат совершили паломничество в Мекку.

Нурлан Коянбаев

Продюсер и телеведущий в этом году активно призывал казахстанцев путешествовать по родной земле. Коянбаев постоянно публиковал фото и видео из красивых мест Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2207102-maldivy-tailand-i-kazahstan-gde-nashi-zvezdy-otdohnuli-v-2024-godu/

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