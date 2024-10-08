"Богиня сафари": Асель Аскар поделилась впечатлениями о путешествии в пустыне

Казахстанская актриса Асель Аскар рассказала, как прошло ее путешествие в пустыне. Она также поделилась атмосферными фото в Instagram, которые впечатлили подписчиков, передает NUR.KZ.

Асель призналась, что в этот раз я хотела увидеть сафари другими глазами.

"Обычно сафари - это бешеная езда на джипах по пескам и дюнам, после чего тебя воротит, потом езда на скутерах по желанию, вечерняя программа не обходится без танцев живота… скукота… для первого раза it’s ok, но повторно скукота", - написала она.

Однако актрисе удалось окунуться в настоящую жизнь бедуинов. Она рассказала, что каталась на ретроджипе, наблюдала за животными, а также увидела охоту с диким соколом, а вечером гостям продемонстрировали танец с оружием.

"Экскурсия по звездам называлась "ночное арабское небо", более 20 разных арабских блюд из мяса, десерты, напитки… это было нереально круто", - поделилась впечатлениями Асель.

Фанаты Асель оценили ее новые фото и вновь забросали ее комплиментами.

"Если спросят меня про красоту, я не задумываясь расскажу про вас, вы настоящая, искренняя", "Вы напоминаете Хавин из сериала "Июньская ночь", "Фотки нереальные", "Загадочная, глубокая, свободная, со своим шармом, изюминкой и взглядом на жизнь", "Сказочная, такая загадочная восточная красавица, я вдохновляюсь такими фото", "Богиня сафари", - отметили в Сети.

Ранее Асель Аскару уже делилась атмосферным видео, снятым в пустыне.