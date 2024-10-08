"Богиня сафари": Асель Аскар поделилась впечатлениями о путешествии в пустыне
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Казахстанская актриса Асель Аскар рассказала, как прошло ее путешествие в пустыне. Она также поделилась атмосферными фото в Instagram, которые впечатлили подписчиков, передает NUR.KZ.
Асель призналась, что в этот раз я хотела увидеть сафари другими глазами.
"Обычно сафари - это бешеная езда на джипах по пескам и дюнам, после чего тебя воротит, потом езда на скутерах по желанию, вечерняя программа не обходится без танцев живота… скукота… для первого раза it’s ok, но повторно скукота", - написала она.
Однако актрисе удалось окунуться в настоящую жизнь бедуинов. Она рассказала, что каталась на ретроджипе, наблюдала за животными, а также увидела охоту с диким соколом, а вечером гостям продемонстрировали танец с оружием.
"Экскурсия по звездам называлась "ночное арабское небо", более 20 разных арабских блюд из мяса, десерты, напитки… это было нереально круто", - поделилась впечатлениями Асель.
Фанаты Асель оценили ее новые фото и вновь забросали ее комплиментами.
"Если спросят меня про красоту, я не задумываясь расскажу про вас, вы настоящая, искренняя", "Вы напоминаете Хавин из сериала "Июньская ночь", "Фотки нереальные", "Загадочная, глубокая, свободная, со своим шармом, изюминкой и взглядом на жизнь", "Сказочная, такая загадочная восточная красавица, я вдохновляюсь такими фото", "Богиня сафари", - отметили в Сети.
Ранее Асель Аскару уже делилась атмосферным видео, снятым в пустыне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171314-boginya-safari-asel-askar-podelilas-vpechatleniyami-o-puteshestvii-v-pustyne/
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