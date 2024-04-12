"Отек, синие губы и головная боль": Асель Сагатова с приключениями добралась до базового лагеря Эвереста

Казахстанская актриса Асель Сагатова завершила путешествие к базовому лагерю Эвереста на высоте порядка 5 400 м. По ее словам, без приключений не обошлось, передает NUR.KZ.

Кинозвезда опубликовала ряд фотографий в Instagram-сторис и рассказала о финальном заходе к базовому лагерю Эвереста.

"В это утро на высоте около 5 050 м я проснулась, в прямом смысле, "не в себе". Страшный отек, синие губы и жутчайшая головная боль - последствие гипоксии. Есть не хотелось, а это - самый главный признак того, что со мной что-то не так.

До слез было обидно, что физически я ни разу на протяжении всего трека не чувствовала усталости, но в самый важный день нашей экспедиции меня одолела горная болезнь. Не в полной мере, конечно, с такими симптомами я могла идти, а это - самое главное.

Превозмогая головную боль, я пошла - движения были, как в замедленном кадре, мозг отказывался работать, ноги делали свою работу, сердце билось быстрее обычного. После обеда было решено посадить меня (и часть группы) на лошадь, чтобы крайние полтора часа преодолеть верхом. Там тоже свои нюансы, даже вспоминать не хочется", - рассказывает Сагатова.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Тем не менее, Асель и ее группе в полном составе удалось добраться до пункта назначения.

"Верьте в свои силы - мы можем все и даже больше", - заключила Сагатова, опубликовав фото с заветной высоты.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

О желании покорить базовую высоту Эвереста Асель Сагатова рассказала пару недель назад - тогда она беспокоилась, что травма колена может помешать ей осуществить задуманное. Тем не менее, она отправилась в путешествие, которое началось с Индии - актриса запечатлелась у Тадж-Махала.

После прибытия в Непал начался поход - Сагатова показала фото с высоты 5 тысяч метров. Кинозвезда также рассказала о первых трудностях, с которыми столкнулась на непростом пути.