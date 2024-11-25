Улетевшая на экзотический остров Асель Аскар показала фигуру в бикини

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", показала подтянутую фигуру в бикини. Видео с пляжа она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

На видео актриса сначала появляется в аэропорту в теплой одежде, а через секунду - в розовом бикини и шляпке на пляже во Вьетнаме. Асель радостно забегает в воду.

"Еще одна страна в копилку. Тропический Вьетнам - остров Фукуок. Какой контент вы ждете?" - спросила Асель своих подписчиков.

Пользователи соцсети оценили и ее фигуру, и атмосферное видео.

"Я думала, вы в конце лифчик снимите, когда будете бежать", "Кайфовая, сколько жизни и эмоций", "Мобилограф догнал вас?", "Красотка, дай Бог каждой женщине быть такой, как вы", - отреагировали фанаты.