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"Тропикана-женщина": Мадлен покрасовалась в бикини на пляже Мальдив

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Мадлен на пляже в бикини
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мадина Мамадалиева, известная в интернет-пространстве как Мадлен, продолжает отдых на Мальдивах - популярная блогерша опубликовала серию фото на пляже в мини-купальнике, передает NUR.KZ.

"Место моей души", - так Мадина назвала Мальдивы. Блогерша прилетела на острова с мамой - недавно она рассказывала, что путешествия на острова теперь добрая семейная традиция. "Для нее это стало нормой, а для меня - мотивацией", - говорила Мамадалиева.

Мадлен решила попозировать на белоснежном песке в миниатюрном бикини, продемонстрировав подтянутую загорелую фигуру. Пальмы и океан на фоне только добавили фотографиям атмосферности.

Блогерша собрала массу комплиментов от своих подписчиков.

"Моя любовь", "Вау! Хороша", "Тропикана-женщина", "Мадина, краса необыкновенная", "Прямо в сердце", "Пойду в солярий запишусь", - написали в комментариях под публикацией.

Отвечая на вопросы поклонников, Мадлен рассказывала, откуда у нее две квартиры, а также прокомментировала слухи об эскорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059098-tropikana-zhenschina-madlen-pokrasovalas-v-bikini-na-plyazhe-maldiv/

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