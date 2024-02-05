"Тропикана-женщина": Мадлен покрасовалась в бикини на пляже Мальдив
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Мадина Мамадалиева, известная в интернет-пространстве как Мадлен, продолжает отдых на Мальдивах - популярная блогерша опубликовала серию фото на пляже в мини-купальнике, передает NUR.KZ.
"Место моей души", - так Мадина назвала Мальдивы. Блогерша прилетела на острова с мамой - недавно она рассказывала, что путешествия на острова теперь добрая семейная традиция. "Для нее это стало нормой, а для меня - мотивацией", - говорила Мамадалиева.
Мадлен решила попозировать на белоснежном песке в миниатюрном бикини, продемонстрировав подтянутую загорелую фигуру. Пальмы и океан на фоне только добавили фотографиям атмосферности.
Блогерша собрала массу комплиментов от своих подписчиков.
"Моя любовь", "Вау! Хороша", "Тропикана-женщина", "Мадина, краса необыкновенная", "Прямо в сердце", "Пойду в солярий запишусь", - написали в комментариях под публикацией.
Отвечая на вопросы поклонников, Мадлен рассказывала, откуда у нее две квартиры, а также прокомментировала слухи об эскорте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059098-tropikana-zhenschina-madlen-pokrasovalas-v-bikini-na-plyazhe-maldiv/