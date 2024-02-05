"Тропикана-женщина": Мадлен покрасовалась в бикини на пляже Мальдив

Мадина Мамадалиева, известная в интернет-пространстве как Мадлен, продолжает отдых на Мальдивах - популярная блогерша опубликовала серию фото на пляже в мини-купальнике, передает NUR.KZ.

"Место моей души", - так Мадина назвала Мальдивы. Блогерша прилетела на острова с мамой - недавно она рассказывала, что путешествия на острова теперь добрая семейная традиция. "Для нее это стало нормой, а для меня - мотивацией", - говорила Мамадалиева.

Мадлен решила попозировать на белоснежном песке в миниатюрном бикини, продемонстрировав подтянутую загорелую фигуру. Пальмы и океан на фоне только добавили фотографиям атмосферности.

Блогерша собрала массу комплиментов от своих подписчиков.

"Моя любовь", "Вау! Хороша", "Тропикана-женщина", "Мадина, краса необыкновенная", "Прямо в сердце", "Пойду в солярий запишусь", - написали в комментариях под публикацией.

Отвечая на вопросы поклонников, Мадлен рассказывала, откуда у нее две квартиры, а также прокомментировала слухи об эскорте.