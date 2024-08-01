Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Обе мамы довольны": Ерке Есмахан показала, как проходит семейный отдых в Турции

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая накануне прилетела в Турцию, показала больше кадров с отдыха - в объектив камеры попали муж, мать, свекровь и маленький сын, передает NUR.KZ.

Остановилось семейство в двухэтажной вилле - полностью освоившись на месте, Ерке, Райым, их малыш и мамы начали наслаждаться природой и удобствами курорта в Кемере.

Восьмимесячный сын знаменитой пары Ислам поплескался в бассейне, а мать и свекровь певицы прогулялись под руку вдоль берега моря.

"Принцесса проснулась после обеда. У всех отличное настроение. Обе мамы довольны - хвала Всевышнему. Пьют горячий чай, потому что их мучает жажда. Райым на стиле", - написала Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Сама Ерке успела сменить пару пляжных образов за один день - на курорте певица предпочитает рубашки оверсайз и широкие штаны. Обязательный аксессуар - темные солнцезащитные очки.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2142891-obe-mamy-dovolny-erke-esmahan-pokazala-kak-prohodit-semeynyy-otdyh-v-turcii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie