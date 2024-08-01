"Обе мамы довольны": Ерке Есмахан показала, как проходит семейный отдых в Турции
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая накануне прилетела в Турцию, показала больше кадров с отдыха - в объектив камеры попали муж, мать, свекровь и маленький сын, передает NUR.KZ.
Остановилось семейство в двухэтажной вилле - полностью освоившись на месте, Ерке, Райым, их малыш и мамы начали наслаждаться природой и удобствами курорта в Кемере.
Восьмимесячный сын знаменитой пары Ислам поплескался в бассейне, а мать и свекровь певицы прогулялись под руку вдоль берега моря.
"Принцесса проснулась после обеда. У всех отличное настроение. Обе мамы довольны - хвала Всевышнему. Пьют горячий чай, потому что их мучает жажда. Райым на стиле", - написала Есмахан.
Сама Ерке успела сменить пару пляжных образов за один день - на курорте певица предпочитает рубашки оверсайз и широкие штаны. Обязательный аксессуар - темные солнцезащитные очки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2142891-obe-mamy-dovolny-erke-esmahan-pokazala-kak-prohodit-semeynyy-otdyh-v-turcii/