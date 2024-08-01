"Обе мамы довольны": Ерке Есмахан показала, как проходит семейный отдых в Турции

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая накануне прилетела в Турцию, показала больше кадров с отдыха - в объектив камеры попали муж, мать, свекровь и маленький сын, передает NUR.KZ.

Остановилось семейство в двухэтажной вилле - полностью освоившись на месте, Ерке, Райым, их малыш и мамы начали наслаждаться природой и удобствами курорта в Кемере.

Восьмимесячный сын знаменитой пары Ислам поплескался в бассейне, а мать и свекровь певицы прогулялись под руку вдоль берега моря.

"Принцесса проснулась после обеда. У всех отличное настроение. Обе мамы довольны - хвала Всевышнему. Пьют горячий чай, потому что их мучает жажда. Райым на стиле", - написала Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Сама Ерке успела сменить пару пляжных образов за один день - на курорте певица предпочитает рубашки оверсайз и широкие штаны. Обязательный аксессуар - темные солнцезащитные очки.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan