Тауекел Мусилим с женой совершили паломничество в Мекку
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Казахстанский актер Тауекел Мусилим и его супруга Махаббат Туктибаева отправились в Мекку, чтобы совершить паломничество. Пара поделилась фотографиями и видео в Instagram, передает NUR.KZ.
Тауекел и Махаббат решили совершить малое паломничество - умру. Пара показала кадры из священного для мусульман города Мекка. Они были в традиционных одеждах, что не могло не вызвать восхищения поклонников.
"В гостях в доме Всевышнего", - подписали публикацию Мусилим и Туктибаева.
"Пусть и у нас сбудется", "Отлично, желаю, чтобы ваши молитвы исполнились", "Махаббат прекрасна, как внутри, так и снаружи", "Какое же это счастье", - написали подписчики в комментариях под постом.
Недавно Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева были в Голливуде - там они устроили фотосессию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191920-tauekel-musilim-s-zhenoy-sovershili-palomnichestvo-v-mekku/