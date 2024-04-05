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Ерке Есмахан и RaiM отметили первую годовщину свадьбы: как это было (фото, видео)

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Год назад, 4 апреля, казахстанские артисты Ерке Есмахан и RaiM сочетались узами брака. В Instagram-сторис исполнительница показала, как они с супругом отметили первую годовщину, передает NUR.KZ.

Годовщина свадьбы Ерке и Райымбека совпала с их последним днем отдыха в Стамбуле. Пафосным ресторанам они предпочли прогулку. Артисты вновь прошлись по побережью, а молодой человек попробовал порыбачить вместе с турецкими мужчинами. Пара сделала несколько теплых совместных фото и видео.

"Год в качестве законной семьи", - написал RaiM, выложив фото Ерке.

После певица опубликовала этот же снимок у себя.

"Годовщина! 04.04.24. Четвертый месяц. Четвертое число. Четвертый день недели. До окончания Оразы остается четыре дня. Пусть наша семья будет благословенной", - добавила Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

После 11-дневного отдыха молодая пара вернулась в Алматы, где их ждали дети и вкусный бешбармак.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан ответила на критику помощи, которую они с супругом оказывают пострадавшим от паводков казахстанцам. Также артистка рассказывала, собирается ли покрыться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2079497-erke-esmahan-i-raim-otmetili-pervuyu-godovschinu-svadby-kak-eto-bylo-foto-video/

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