Ерке Есмахан и RaiM отметили первую годовщину свадьбы: как это было (фото, видео)
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Год назад, 4 апреля, казахстанские артисты Ерке Есмахан и RaiM сочетались узами брака. В Instagram-сторис исполнительница показала, как они с супругом отметили первую годовщину, передает NUR.KZ.
Годовщина свадьбы Ерке и Райымбека совпала с их последним днем отдыха в Стамбуле. Пафосным ресторанам они предпочли прогулку. Артисты вновь прошлись по побережью, а молодой человек попробовал порыбачить вместе с турецкими мужчинами. Пара сделала несколько теплых совместных фото и видео.
"Год в качестве законной семьи", - написал RaiM, выложив фото Ерке.
После певица опубликовала этот же снимок у себя.
"Годовщина! 04.04.24. Четвертый месяц. Четвертое число. Четвертый день недели. До окончания Оразы остается четыре дня. Пусть наша семья будет благословенной", - добавила Есмахан.
После 11-дневного отдыха молодая пара вернулась в Алматы, где их ждали дети и вкусный бешбармак.
Недавно Ерке Есмахан ответила на критику помощи, которую они с супругом оказывают пострадавшим от паводков казахстанцам. Также артистка рассказывала, собирается ли покрыться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2079497-erke-esmahan-i-raim-otmetili-pervuyu-godovschinu-svadby-kak-eto-bylo-foto-video/