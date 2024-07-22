Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Фигура красивая": Мадлен покрасовалась в бикини в Каннах

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного блога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, улетела на Лазурный берег - инстадива порадовала подписчиков снимками в мини-купальнике, передает NUR.KZ.

Мадлен отлично проводит время в Каннах - инстадива показала, как загорает на белом песке. На блогерше был черный мини-купальник, ее волосы были собраны в пучок, а глаза украшали солнцезащитные очки черного цвета. Из драгоценностей Мадина выбрала несколько браслетов, которые она надела на оба запястья.

"Чилл", - подписала публикацию Мамадалиева.

"Ох какая", "Просто прекрасна", "Чертовски красива", "Как всегда шикарно выглядит", "Отличного отдыха", "Мадиночка, мы Вас так сильно любим во всех Ваших проявлениях и образах", "Любимка", "Какая фигура мощная и красивая", - написали подписчики блога Мадлен в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2138001-figura-krasivaya-madlen-pokrasovalas-v-bikini-v-kannah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie