"Фигура красивая": Мадлен покрасовалась в бикини в Каннах

Автор популярного блога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, улетела на Лазурный берег - инстадива порадовала подписчиков снимками в мини-купальнике, передает NUR.KZ.

Мадлен отлично проводит время в Каннах - инстадива показала, как загорает на белом песке. На блогерше был черный мини-купальник, ее волосы были собраны в пучок, а глаза украшали солнцезащитные очки черного цвета. Из драгоценностей Мадина выбрала несколько браслетов, которые она надела на оба запястья.

"Чилл", - подписала публикацию Мамадалиева.

"Ох какая", "Просто прекрасна", "Чертовски красива", "Как всегда шикарно выглядит", "Отличного отдыха", "Мадиночка, мы Вас так сильно любим во всех Ваших проявлениях и образах", "Любимка", "Какая фигура мощная и красивая", - написали подписчики блога Мадлен в комментариях.