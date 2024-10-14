"Красота завораживает": Мадлен позагорала на пляже в Дубае
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Казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, вновь улетела в Дубай и позагорала на местном пляже. Жаркие фото инстадива выложила в соцсети, передает NUR.KZ.
На новых фото Мадлен появилась в эффектном бикини на фоне люксового отеля Burj Al Arab Jumeirah. Пляжный наряд и фигура инстадивы впечатлили ее подписчиков.
"На базе", - коротко подписала Мадлен.
"С каждым новым постом я все больше восхищаюсь тобой. Ты невероятно красивая и изящная, но и удивительно мудрая", "Красотуля, купальник тема вообще", "Ваша красота завораживает, вы сияете еще ярче", "Как картинка", "Роскошная, волевая, независимая", "Красота неземная", "Задний фон всегда интереснее, мужик в шоке", - отреагировали в Сети.
Мы также писали, что Мадлен похвасталась фигурой в топе-корсете на шнуровке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2173918-krasota-zavorazhivaet-madlen-pozagorala-na-plyazhe-v-dubae/
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