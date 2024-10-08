Ожидающие третьего ребенка Тауекел Мусилим с женой улетели в Лос-Анджелес (видео)
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Казахстанский актер Тауекел Мусилим и его супруга Махаббат Туктибаева опубликовали в Instagram теплое видео из американского города Лос-Анджелес, передает NUR.KZ.
Тауекел и Махаббат, которые совсем недавно объявили о том, что станут родителями в третий раз, улетели в США и вышли на вечернюю прогулку по Лос-Анджелесу.
Знаменитая пара держалась за руки и обнималась, а перед ними открылся потрясающий вид на мерцающие огни "города ангелов".
"Вечно молодые", - подписали публикацию Мусилим и Туктибаева.
Комментарии под публикацией заполнились огоньками и сердечками от восторженных поклонников известной семьи.
Подобные видео Тауекел и Махаббат публикуют регулярно, не забывая при этом менять локации. Летом мы также писали, что Мусилим показывал фанатам подросших сыновей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171412-ozhidayushchie-tretego-rebenka-tauekel-musilim-s-zhenoy-uleteli-v-los-andzheles-video/
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