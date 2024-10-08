Ожидающие третьего ребенка Тауекел Мусилим с женой улетели в Лос-Анджелес (видео)

Казахстанский актер Тауекел Мусилим и его супруга Махаббат Туктибаева опубликовали в Instagram теплое видео из американского города Лос-Анджелес, передает NUR.KZ.

Тауекел и Махаббат, которые совсем недавно объявили о том, что станут родителями в третий раз, улетели в США и вышли на вечернюю прогулку по Лос-Анджелесу.

Знаменитая пара держалась за руки и обнималась, а перед ними открылся потрясающий вид на мерцающие огни "города ангелов".

"Вечно молодые", - подписали публикацию Мусилим и Туктибаева.

Комментарии под публикацией заполнились огоньками и сердечками от восторженных поклонников известной семьи.

Подобные видео Тауекел и Махаббат публикуют регулярно, не забывая при этом менять локации. Летом мы также писали, что Мусилим показывал фанатам подросших сыновей.