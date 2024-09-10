"Стала совсем другой": внешний вид улетевшей в Дубай Асель Аскар расхвалили фанаты
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Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар опубликовала свежие фотографии с поездки в Дубай. Летний образ инстадивы пришелся по вкусу ее поклонникам, передает NUR.KZ.
Теплым вечером Асель Аскар вышла на прогулку по пляжу. Аутфит актрисы был довольно простым, но эффектным – она надела черный топ и белую юбку в горошек на высокой посадке. Образ Асель дополнила крупным белым ободком и бусами. Инстадива сделала несколько фотографий на фоне ночного мегаполиса и порадовала ими подписчиков своего Instagram-аккаунта.
"Наша гордость и красотка", "Очень похудела и стала совсем другой. Очень красивая", "Просто сногсшибательная", "Жаным, глаза - огонь", "Пушка, очень харизматичная", - написали восхищенные фанаты.
Накануне Асель Аскар сразила Казнет яркими фото в бикини.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159539-stala-sovsem-drugoy-vneshniy-vid-uletevshey-v-dubay-asel-askar-rashvalili-fanaty/