"Стала совсем другой": внешний вид улетевшей в Дубай Асель Аскар расхвалили фанаты

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар опубликовала свежие фотографии с поездки в Дубай. Летний образ инстадивы пришелся по вкусу ее поклонникам, передает NUR.KZ.

Теплым вечером Асель Аскар вышла на прогулку по пляжу. Аутфит актрисы был довольно простым, но эффектным – она надела черный топ и белую юбку в горошек на высокой посадке. Образ Асель дополнила крупным белым ободком и бусами. Инстадива сделала несколько фотографий на фоне ночного мегаполиса и порадовала ими подписчиков своего Instagram-аккаунта.

"Наша гордость и красотка", "Очень похудела и стала совсем другой. Очень красивая", "Просто сногсшибательная", "Жаным, глаза - огонь", "Пушка, очень харизматичная", - написали восхищенные фанаты.

Накануне Асель Аскар сразила Казнет яркими фото в бикини.