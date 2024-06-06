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"Будьте счастливы": улетевшие в Турцию Тауекел Мусилим с женой умилили Казнет видео с пляжа

Опубликовано:

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева
Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Казахстанский киноактер Тауекел Мусилим с супругой улетели на отдых в Турцию. Семейная пара опубликовала в Instagram романтическое видео, снятое на пляже, передает NUR.KZ.

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева отправились в курортный поселок Олюдениз, который расположен на средиземноморском побережье Турции.

Актер с женой показали подписчикам в Instagram теплое романтическое видео, снятое на пляже - пара плескалась в море и явно наслаждалась обществом друг друга.

Поклонников творчества Тауекеля умилил опубликованный ролик - они оставили более 5,5 тысяч "лайков" и десятки добрых комментариев.

"Пусть ваше счастье будет вечным, золотые", "Пусть ваши руки всегда держат друг друга и никогда не разомкнутся", "Будьте счастливы, дорогие", "Такие молодцы, постоянно отдыхаете семьей. Очень рада за вас", - написали фанаты.

Недавно Мусилим и Туктибаева повторили популярный тренд в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2113224-budte-schastlivy-uletevshie-v-turciyu-tauekel-musilim-s-zhenoy-umilili-kaznet-video-s-plyazha/

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