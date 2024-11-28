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Эзотерика

Улетевшая на экзотический остров Асель Аскар показалась в нижнем белье без лифа

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар показала, как проводит время во Вьетнаме - она опубликовала влог, в котором запечатлела один день на острове, передает NUR.KZ.

Асель Аскар любит производить эффект эпатажными образами, но иногда звезда показывает свою жизнь без прикрас. Вот и на отдыхе она решила сделать то же самое - многочисленным подписчикам своего блога Асель наглядно продемонстрировала, как выглядит ее день - прямо с момента утреннего пробуждения.

Фанаты увидели любимицу без макияжа, в нижнем белье, в рубашке без лифа - за чисткой зубов, утренним кофе и даже в душе. Позже Асель отправилась на завтрак, оттуда на море, а после - в бассейн.

"Мой ленивый день во Вьетнаме на острове Фукуок", - подписала видео актриса.

Недавно Асель Аскар сразила Казнет пляжными образами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2193600-uletevshaya-na-ekzoticheskiy-ostrov-asel-askar-pokazalas-v-nizhnem-bele-bez-lifa/

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