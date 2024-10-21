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"У нас будет третий батыр!": Тауекел Мусилим и его жена провели гендер-пати в Лос-Анджелесе

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Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева
Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильма "В поисках мамы", и его супруга Махаббат раскрыли пол будущего ребенка. Видео с гендер-пати пара разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

В начале октября стало известно, что Тауекел и Махаббат Мусилим ждут третьего ребенка.

"Раньше я говорил, что дети занимают 70% времени, а совсем скоро будет 100%, потому что мы идем на третьего", - сказал Тауекел Мусилим в интервью Динаре Сатжан.

Махаббат и Тауекел, находящиеся сейчас в Лос-Анджелесе, решили провести гендер-пати и узнать пол будущего малыша. Когда актер лопнул большой воздушный шар, из него посыпалось голубое конфетти.

"Безмерная благодарность Всевышнему. Где есть трое, там есть сила. У нас родится третий батыр. Ура!" - отметил счастливый папа.

Тауекел добавил также, что они не остановятся на третьем ребенке.

"Пока не родится девочка, мы не остановимся. Шутка. После перерыва мы еще попробуем", - написал он.

Поклонники и звездные коллеги поздравили пару с предстоящим пополнением и пожелали им счастья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2176608-u-nas-budet-tretiy-batyr-tauekel-musilim-i-ego-zhena-proveli-gender-pati-v-los-andzhelese/

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