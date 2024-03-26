Без детей: Ерке Есмахан и RaiM улетели отдыхать в Турцию (фото, видео)

Семейная пара казахстанских музыкантов Ерке Есмахан и RaiM отправились на отдых в Турцию вдвоем, оставив детей в Казахстане. Певица показала фото и видео из Стамбула, передает NUR.KZ.

Об отъезде в Турцию Ерке сообщила в сторис накануне - певица отметила, что они с супругом отправятся туда только вдвоем.

"С момента нашей встречи мы мечтали побывать в этом месте. Несмотря на то, что мы, держась за руки, побывали во многих местах мира, дорога в важный для нашей любви город нам открылась только сейчас. А детей мы отправили в Уральск. Радости бабушек и дедушек нет предела. В общем, жизнь прекрасна", - рассказала Есмахан и показала фотографию.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Певица также выложила несколько видео, показав вид, который открывается из окна отеля, и ресторан, в котором они с Райымбеком поужинали.

Кроме этого, Ерке не могла не покрасоваться в сторис сама - певица прогулялась по Стамбулу в светлом плаще, из-под которого проглядывал наряд черного цвета.

Недавно весенний образ Ерке Есмахан собрал комплименты фанатов. Певица также показала подарок, который RaiM получил от Касым-Жомарта Токаева во время встречи президента с представителями креативной индустрии.