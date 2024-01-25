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Ерке Есмахан показала изнутри виллу, в которой отдыхает на Мальдивах (видео)

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Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан провела отпускной "хаус-тур": она показала подписчикам виллу, в которой они с семьей отдыхают на Мальдивах. 39-летняя певица показала уютный домик изнутри и снаружи, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан продолжает делиться подробностями семейного отдыха на Мальдивских островах. Сегодня исполнительница показала подписчикам новую виллу, в которую они переехали с семьей - по словам Есмахан, они проживут в ней до конца отпуска.

"На Мальдивы нас прилетело семеро. С момента прилета мы жили в домике у воды, а также у нас была отдельная вилла. Сегодня мой супруг снял большую 3-комнатную виллу, чтобы мы все могли жить вместе. Здесь мы пробудем до конца поездки", - рассказала Ерке.

На кадрах видно, что в помещении очень много естественного света - есть большой зал с диванами и телевизором, мастер-спальня, а также детская с раздельными и двухъярусными кроватями. Можно принять душ под открытым небом, а можно понежиться в джакузи.

Популярная казахстанская артистка показала и себя во время отдыха - подписчики отметили, что она отлично выглядит. "Не скажешь, что мама двоих детей", - пишут восхищенные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057523-erke-esmahan-pokazala-iznutri-villu-v-kotoroy-otdyhaet-na-maldivah-video/

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