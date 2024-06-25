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"Нужно продвигать наши красивые места": Нурлан Коянбаев восхитил видео на фоне туркестанской природы

Опубликовано:

Нурлан Коянбаев
Нурлан Коянбаев. Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan

Нурлан Коянбаев поделился атмосферным видео, снятым в Туркестанской области. В Казнете оценили, что актер, продюсер и телеведущий отдыхает на казахстанской природе, передает NUR.KZ.

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски" отправился в Туркестанскую область и показал красоты природы южного региона. Коянбаев поставил раскладной стул в горах и смотрел вдаль через бинокль, наслаждаясь чистым воздухом и невероятной атмосферой.

"Правильно, Нуреке, нужно продвигать наши красивые места", "Нуреке не сидит просто так, ему пришла в голову мысль и он думает, как ее реализовать", "Мурашки по коже от песни, трогательно", "Снимите фильм "Бизнес в Казахстане", зайдет", "Нуреке, приезжайте в Восточный Казахстан, понравится природа", - написали поклонники в комментариях под видео.

Недавно с Нурланом Коянбаевым произошел забавный случай в ресторане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2123628-nuzhno-prodvigat-nashi-krasivye-mesta-nurlan-koyanbaev-voshitil-video-na-fone-turkestanskoy-prirody/

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