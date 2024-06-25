Ерке Есмахан и RaiM улетели в Париж (фото, видео)

Известная пара в казахстанском шоу-бизнесе - RaiM и Ерке Есмахан - улетели в романтическое путешествие. Певица поделилась в Instagram кадрами из Франции, передает NUR.KZ.

"Утром были в Алматы, в обед - уже в Стамбуле, а вечером - в Париже", - написала Ерке в своем сторис.

Отметим, что первая романтическая поездка пары в Париж состоялась в 2022 году. Тогда Ерке призналась, что всегда мечтала побывать в этом городе с любимым человеком.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке показала в сторис красивые виды Парижа, их гостиницу, где они остановились. Отметим, что супруги улетели на отдых без детей - это время они решили посвятить только себе.

Ранее Ерке Есмахан и RaiM восхитили семейными фото с детьми - малышу Исламу исполнилось 7 месяцев.