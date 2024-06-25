Ерке Есмахан и RaiM улетели в Париж (фото, видео)
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Известная пара в казахстанском шоу-бизнесе - RaiM и Ерке Есмахан - улетели в романтическое путешествие. Певица поделилась в Instagram кадрами из Франции, передает NUR.KZ.
"Утром были в Алматы, в обед - уже в Стамбуле, а вечером - в Париже", - написала Ерке в своем сторис.
Отметим, что первая романтическая поездка пары в Париж состоялась в 2022 году. Тогда Ерке призналась, что всегда мечтала побывать в этом городе с любимым человеком.
Ерке показала в сторис красивые виды Парижа, их гостиницу, где они остановились. Отметим, что супруги улетели на отдых без детей - это время они решили посвятить только себе.
Ранее Ерке Есмахан и RaiM восхитили семейными фото с детьми - малышу Исламу исполнилось 7 месяцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2123430-erke-esmahan-i-raim-uleteli-v-parizh-foto-video/