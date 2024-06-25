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Ерке Есмахан и RaiM улетели в Париж (фото, видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Известная пара в казахстанском шоу-бизнесе - RaiM и Ерке Есмахан - улетели в романтическое путешествие. Певица поделилась в Instagram кадрами из Франции, передает NUR.KZ.

"Утром были в Алматы, в обед - уже в Стамбуле, а вечером - в Париже", - написала Ерке в своем сторис.

Отметим, что первая романтическая поездка пары в Париж состоялась в 2022 году. Тогда Ерке призналась, что всегда мечтала побывать в этом городе с любимым человеком.

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке показала в сторис красивые виды Парижа, их гостиницу, где они остановились. Отметим, что супруги улетели на отдых без детей - это время они решили посвятить только себе.

Ранее Ерке Есмахан и RaiM восхитили семейными фото с детьми - малышу Исламу исполнилось 7 месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2123430-erke-esmahan-i-raim-uleteli-v-parizh-foto-video/

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