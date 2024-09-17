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"С детства мечтала": Асель Сагатова увидела северное сияние (фото, видео)

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова исполнила свою детскую мечту - она полетела в Исландию, чтобы увидеть северное сияние. Кадры появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Невероятной красоты фото и видео Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Актриса также рассказала историю поездки и призналась, что именно сподвигло ее на столь дальний путь.

"С самого детства я мечтала увидеть северное сияние — это волшебство, которое кажется чем-то далеким и недосягаемым. Я знала, что однажды эта мечта станет реальностью, но понимала: без решительного шага ее не достичь. Лишь сделав выбор и отправившись в это путешествие, я смогла воплотить свое желание в жизнь.

И вот оно — волшебство небесных огней, сверкающих над головой, ставшее реальностью. Это сказка. Сказка, которая случилась со мной", - написала восхищенная Асель.

Недавно Асель Сагатова очаровала Казнет стильными образами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162391-s-detstva-mechtala-asel-sagatova-uvidela-severnoe-siyanie-foto-video/

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