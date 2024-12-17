"Красота, но страшно же": экстремальные походы Асель Сагатовой напугали поклонников (видео)
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Казахстанская актриса Асель Сагатова, которая сейчас находится в Замбии, устроила себе дни экстрима. Сначала кинозвезда поплавала на краю водопада, а после прыгнула с тарзанки, передает NUR.KZ.
Опубликованные в Instagram кадры заворожили даже самых искушенных читателей блога Сагатовой. Артистка в купальнике решила протестировать местные водоемы. Место для этого Асель, однако, выбрала довольно рискованное - актриса держалась за скользкие камни прямо у обрыва водопада.
Захватывающие кадры были сделаны у “Купели Дьявола”. Как рассказала в соцсети Сагатова, это одно из самых захватывающих и опасных природных мест на планете. Водопад расположен на краю знаменитого водопада Виктория, на границе Замбии и Зимбабве, высота - 108 метров.
"Полюбить жизнь можно, только полюбив себя по-настоящему. Я учусь этому ремеслу, ведь это и есть счастье", - подписала публикацию кинозвезда.
Приключения на этом не закончились - казахстанская актриса решила продолжить "проверять свои границы". Сагатова спрыгнула с большой высоты с камерой в руках, поэтому неподдельные эмоции можно было разглядеть крупным планом.
"Прыжок с высоты 120 метров! Это был вызов самой себе, столкновение со страхом и момент полного преодоления. Каждая секунда в воздухе — это свобода, адреналин и ощущение, что ты способен на большее. Иногда, чтобы почувствовать жизнь, нужно сделать шаг в неизвестность", - отметила Асель.
"Аселя, красота, конечно, нереальная, но страшно же", "Вау", "Супер, страшно стало", "Дух захватывает", "И камеру не уронила", "Невероятно", - написали завороженные фанаты.
Недавно Сагатова показывала свое африканское утро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2200973-krasota-no-strashno-zhe-ekstremalnye-pohody-asel-sagatovoy-napugali-poklonnikov-video/