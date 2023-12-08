Связан ли новый инвестор АМТ с Кайратом Сатыбалдыулы, рассказали в Минпроме

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в кабмине рассказал, связан ли Кайрат Сатыбалдыулы с новым инвестором "АрселорМиталл Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что одним из владельцев группы копаний Allur является Кайрат Сатыбалдыулы. В этой связи они поинтересовались, не связан ли Андрей Лаврентьев, новый инвестор АМТ, с осужденным Сатыбалдыулы.

"То, что вы говорите, для меня звучит сейчас как спекуляция. Я еще раз поясню, как эта сделка структурировалась, чтобы было понятно: новым инвестором АМТ была создана отдельная специальная компания, в которой единственным инвестором является Андрей Лаврентьев.

Эта компания выпустила облигации на МФЦА, привлекла частное финансирование, вложила свои деньги. Для сделок такого масштаба это вполне реальная ситуация", — сообщил Канат Шарлапаев.

По его словам, далее был осуществлен выкуп этого предприятия из собственности РК с инвестиционными обязательствами. Компания также обязалась соблюдать требования по безопасности, социальные условия, коллективные договоры и обязательства перед поставщиками и клиентами АМТ.

Шарлапаев опроверг и слухи о якобы рейдерском захвате АМТ правительством РК.

"Такое заявление абсолютно не соответствует действительности. Я не буду комментировать никакие слухи никогда.

АМТ заключил полностью добровольную сделку с Республикой Казахстан. В данном случае неправильно говорить, что произошла какая-то недружественная транзакция. У нас были тяжелые коммерческие переговоры. Да, они длились долго. Мы получили ту цену, которую считаем разумной для этого предприятия", — резюмировал министр.

Напомним, Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Смена собственника "АрселорМиталл Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Тот, в свою очередь, заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. В начале ноября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

10 ноября было объявлено, что ArcelorMittal оценила стоимость активов своей казахстанской "дочки".

Сегодня в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены, а также объявили имя нового инвестора АМТ. Стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название.

Мы также рассказывали, что известно об Андрее Лаврентьеве, новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау".

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров.

Через некоторое время после возгорания последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".