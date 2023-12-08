Правительство РК: Переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены

В правительстве РК сообщили о результатах переговоров о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана - переговоры успешно завершились, передает корреспондент NUR.KZ.

Завершились переговоры касательно выхода компании АрселорМиттал из Казахстана - в правительстве рассказали, что они прошли успешно.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев напомнил, что в августе текущего года президент РК Касым-Жомарт Токаев на фоне продолжающихся аварий в АО "АрселорМиттал Темиртау" указал на серьезные нарушения компанией своих инвестиционных и прочих обязательств. Глава государства тогда отметил, что для АМТ не исключены соответствующие последствия дальнейшего пребывания на казахстанском рынке.

В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительством Казахстана уже велись переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина – дочернем предприятии АМТ, отметил министр.

Правительство Казахстана выдвинуло конкретные требования к "АрселорМиттал Темиртау".

В результате интенсивных переговоров 9 декабря 2022 года между Правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку и аудит предприятия.

Министр подчеркнул, что в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила 3,5 млрд долларов, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.

После трагедии на шахте имени Костенко, в результате которой погибли 46 человек, Касым-Жомарт Токаев заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.

В тот же день в правительстве сообщили, что достигли предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершают оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

В конце октября глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.