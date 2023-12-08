Что известно об Андрее Лаврентьеве, новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау"

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал бизнесмен Андрей Лаврентьев. Что известно о новом главе компании, выяснил корреспондент NUR.KZ.

По данным ИПС "Юрист", Андрей Лаврентьев родился 29 июня 1979 года в Алматы. Является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Окончил высшую школу права "Адилет" по специальности "Юриспруденция".

Также Лаврентьев является председателем совета директоров АО "АгромашХолдинг KZ".

Кроме того, он - член Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", член Совета Попечителей ALMA University; один из основателей, президент ОЮЛ "Ассоциация Казахстанского автобизнеса" и член правления Союза машиностроителей Казахстана.

Андрей Лаврентьев имеет ордена "Құрмет" и "Парасат", нагрудный знак "Құрметті машина жасаушы" и другие награды.

Также он стал победителем Международного конкурса Ernst&Young "Предприниматель года 2014" в Казахстане и входит в список Forbes "50 влиятельных бизнесменов РК-2020", занимая там 41-е место.

Он женат и воспитывает шестерых детей.

Напомним, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.