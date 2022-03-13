Задержан Кайрат Сатыбалдыулы
Антикоррупционной службой задержан Кайрат Сатыбалдыулы по делу о хищениях средств "Казахтелекома", об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.
"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении антикора.
В антикоре добавили, что проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
"Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960465-zaderzhan-kayrat-satybaldyuly/