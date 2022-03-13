Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

Антикоррупционной службой задержан Кайрат Сатыбалдыулы по делу о хищениях средств "Казахтелекома", об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении антикора.

В антикоре добавили, что проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

"Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960465-zaderzhan-kayrat-satybaldyuly/