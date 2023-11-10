ArcelorMittal оценила стоимость активов своей казахстанской "дочки"

ArcelorMittal оценила стоимость активов "АрселорМиттал Темиртау" в 1,8 млрд долларов, а также напомнила о сделке по передаче казахстанской "дочки", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания ArcelorMittal опубликовала на официальном сайте итоги третьего квартала 2023 года.

Так, в пресс-релизе сообщается, что 22 октября было подписано предварительное соглашение с правительством РК о передаче прав собственности на "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану.

"Компания нацелена на скорейшее завершение этой сделки как можно скорее", – гласит заявление компании.

При этом активы АМТ компания оценила в 1,8 млрд долларов.

"По состоянию на 30 сентября 2023 года, активы "АрселорМиттал Темиртау" отражены в балансе ArcelorMittal стоимостью 1,8 млрд долларов", – говорится в отчете.

Напомним, в начале ноября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит свое название. При этом при передаче данного актива государству бюджетные деньги использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.